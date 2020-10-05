Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения вод Тихого океана
Фото: kamgov.ru / Правительство Камчатского Края

Власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения вод Тихого океана

Виктория Родимкина

Происшествия

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что власти рассматривают три возможные причины загрязнения вод Тихого океана.

По его словам, одна из версий связана с деятельностью человека. Возможно, были разлиты какие-то токсичные вещества.

— Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию, — сказал губернатор.

Он пояснил, что загрязнение воды могло также произойти из-за сейсмической активности. Владимир Солодов уточнил, что более точные версии будут названы после исследования, которое на данный момент проводится в Москве и во Владивостоке. Результаты тестов будут готовы к середине дня 5 октября, передает слова губернатора РИА Новости.

Ранее местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По данным минприроды региона, предварительно речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

Читайте также: Камчатгидрометцентр объяснил появление трупов животных на побережье

загрязнение водыКамчатский крайпричины
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Все мнения
О проекте