Власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения вод Тихого океана
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что власти рассматривают три возможные причины загрязнения вод Тихого океана.
По его словам, одна из версий связана с деятельностью человека. Возможно, были разлиты какие-то токсичные вещества.
— Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию, — сказал губернатор.
Он пояснил, что загрязнение воды могло также произойти из-за сейсмической активности. Владимир Солодов уточнил, что более точные версии будут названы после исследования, которое на данный момент проводится в Москве и во Владивостоке. Результаты тестов будут готовы к середине дня 5 октября, передает слова губернатора РИА Новости.
Ранее местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.
По данным минприроды региона, предварительно речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.
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