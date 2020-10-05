Власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения вод Тихого океана

Фото: kamgov.ru / Правительство Камчатского Края

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что власти рассматривают три возможные причины загрязнения вод Тихого океана.

По его словам, одна из версий связана с деятельностью человека. Возможно, были разлиты какие-то токсичные вещества.

— Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию, — сказал губернатор.

Он пояснил, что загрязнение воды могло также произойти из-за сейсмической активности. Владимир Солодов уточнил, что более точные версии будут названы после исследования, которое на данный момент проводится в Москве и во Владивостоке. Результаты тестов будут готовы к середине дня 5 октября, передает слова губернатора РИА Новости.

Ранее местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По данным минприроды региона, предварительно речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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