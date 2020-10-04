Камчатгидрометцентр объяснил появление трупов животных на побережье

Фото: kamgov.ru / Правительство Камчатского края

Причиной появления мертвых морских животных на камчатском побережье мог стать шторм, однако погибли они не из-за стихии. Такое заявление в воскресенье, 4 октября, сделали в Камчатгидрометцентре.

— Здесь, вероятнее всего, это произошло по стечению обстоятельств: произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял все в сторону берега. Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды, — отметила начальник центра Вера Полякова.

По ее словам, 28 и 29 сентября на Камчатке действовал циклон, скорость ветра в Авачинской бухте превышала 25 метров в секунду.

Полякова подчеркнула, что вода в районе Халактырского пляжа была загрязнена в придонном слое. Вследствие этого пробы не выявили превышения содержания нефтепродуктов и фенола. Повторные тесты будут проведены на предстоящей неделе, говорится на официальном сайте правительства Камчатского края.

Ранее местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег. По данным минприроды региона, предварительно речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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