Впадающие в Авачинский залив на Камчатке реки обследуют 5 октября

Фото: kamgov.ru / Правительство Камчатского края

Реки, которые впадают в Авачинский залив на Камчатке, обследуют 5 октября. Об этом рассказал глава объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков в воскресенье, 4 октября.

Он сообщил, что Халактырский пляж, бухты Малая, Средняя и Большая Лагерная, бухта Спасения были обследованы повторно.

— На 5 октября запланировано обследование рек, впадающих в Авачинский залив: Налычевы, Таенки, Сухой и ряда других. Будут взяты пробы воды, песка, возможных выбросов гидробионтов, — уточнил Дмитрий Клоков.

Он добавил, что специалисты Росрыболовства следят за ситуацией на побережье Камчатки. Он также сообщил, что после загрязнения вод возбудили административное дело.

Ранее местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег. По данным минприроды региона, предварительно речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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