Камчатгидромет рассказал о первых тестах образцов с побережья

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Загрязнение вод Тихого океана на Камчатке произошло в придонном слое, поэтому первые тесты не показали значительных превышений содержания в воде нефтепродуктов и фенола. Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатского края со ссылкой на данные Камчатгидромета в воскресенье, 4 октября.

— Сложившаяся на прошлой неделе ситуация свидетельствует о том, что загрязнение было в придонном слое. Именно поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу, — рассказала начальник Камчатгидромета Вера Полякова.

Она пояснила, что первые пробы были взяты с поверхности вод, но на следующей неделе планируется взять повторные образцы.

Веря Полякова добавила, что специалисты возьмут пробы на удалении от берега, а также по всей толще воды, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, предварительная причина гибели морских животных — загрязнение вод. Вера Полякова заявила, что животные не могли погибнуть из-за шторма.

— Произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял все в сторону берега. Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма, — подчеркнула начальник Камчатгидромета.

Ранее сообщалось, что местные серферы сообщили о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег. По данным минприроды региона, предварительно речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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