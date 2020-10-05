Песков заявил, что ситуация на Камчатке находится под контролем властей

Фото: Официальный сайт президента России

Региональные и федеральные ведомства занимаются проблемой с загрязнением воды на Камчатке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 5 октября.

По его словам, ситуация на Камчатке не похожа на события в Норильске, когда было разлито дизельное топливо.

— Все региональные и федеральные министерства и ведомства занимаются этой темой (загрязнения вод на Камчатке — прим. «ВМ»), — уточнил представитель Кремля.

Он отметил, что ситуацией на Камчатке занимается глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, сообщает РИА Новости.

Ранее губернатор Камчатского края назвал вероятные причины загрязнения морской воды.

На днях местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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