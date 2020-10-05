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Материалы проверки загрязнения вод на Камчатке передали в центральный аппарат СК
Фото: kamgov.ru / Правительство Камчатского края

Материалы проверки загрязнения вод на Камчатке передали в центральный аппарат СК

Виктория Родимкина

Происшествия

Материалы доследственной проверки возможного загрязнения морской воды на Камчатке передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко в понедельник, 5 октября.

По ее словам, это было сделано по поручению председателя СК Александра Бастрыкина, сообщает ТАСС.

— Материалы доследственной проверки, организованной региональными следователями по информации о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств переданы в производство следователей центрального аппарата ведомства, — уточнила Петренко.

Кроме того, Бастрыкин потребовал оперативно дать правовую оценку действиям лиц, которые могут быть причастны к загрязнению вод и гибели морских животных на побережье Камчатки.

Ранее губернатор Камчатского края назвал вероятные причины загрязнения морской воды.

На днях местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По данным минприроды региона, предварительно речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

Читайте также: Камчатгидрометцентр объяснил появление трупов животных на побережье

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