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Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим и запретил работу ночных заведений
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим и запретил работу ночных заведений

Виктория Родимкина

Общество

Роспотребнадзор предписал всем гражданам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах с 28 октября. Об этом сообщается на сайте правовой информации во вторник, 27 октября.

— Лицам, находящимся на территории России, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, — говорится в сообщении.

Кроме того, Роспотребнадзор запретил развлекательные мероприятия и работу ночных заведений с 23:00 до 06:00.

Также сообщается, что в транспорте, такси, магазинах и театрах необходимо усилить режим дезинфекции. В регионах должны проводить не менее 150 тестов на коронавирус на 100 тысяч населения, сообщает РИА Новости.

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