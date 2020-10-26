Мишустин выразил надежду на скорое снятие всех ограничений по коронавирусу

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду на то, что введенные на фоне пандемии нового типа коронавируса ограничения в скором времени будут отменены. Такое заявление он сделал в понедельник, 26 октября, во время встречи с руководством Государственной думы и главами фракций.

— Эти ограничения вынужденные и связаны в первую очередь с необходимостью введения мер профилактики и защиты от пандемии, — пояснил Мишустин.

Он добавил, что после того, как станет возможно снять ограничения, трудящиеся не будут ограничены в их правах, передает РИА Новости.

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