Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мишустин выразил надежду на скорое снятие всех ограничений по коронавирусу
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Мишустин выразил надежду на скорое снятие всех ограничений по коронавирусу

Евгения Звощик

Общество

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду на то, что введенные на фоне пандемии нового типа коронавируса ограничения в скором времени будут отменены. Такое заявление он сделал в понедельник, 26 октября, во время встречи с руководством Государственной думы и главами фракций.

— Эти ограничения вынужденные и связаны в первую очередь с необходимостью введения мер профилактики и защиты от пандемии, — пояснил Мишустин.

Он добавил, что после того, как станет возможно снять ограничения, трудящиеся не будут ограничены в их правах, передает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вакцина «Вектора» вошла в рекомендации Минздрава по лечению и профилактике COVID-19

временное ограничениеМихаил Мишустинкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Нужны ли Карабаху миротворцы

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Любую справку можно купить

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Марина Алексеевна, вы не одна

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Все мнения
О проекте