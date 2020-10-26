Вакцина «Вектора» вошла в рекомендации Минздрава по лечению и профилактике 

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная центром Вектор, появилась в рекомендациях Минздрава России по лечению и профилактике коронавируса. Об этом свидетельствуют данные министерства.

— В РФ зарегистрированы две вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых лиц от 18 до 60 лет... 11.08.2020 г. зарегистрирована комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак»), 13.10.2020 г. зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов («ЭпиВакКорона»), — говорится в разделе документа о специфической профилактике коронавируса у взрослых.