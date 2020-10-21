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Вакцину от коронавируса центра «Вектор» испытают на подростках
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вакцину от коронавируса центра «Вектор» испытают на подростках

Ростислав Зубков

Общество

Пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор», будут проведены в том числе среди подростков 14–17 лет. Об этом в среду, 21 октября, заявило руководство учреждения, передает ТАСС.

На предприятии также заверили, что производимый здесь препарат абсолютно безопасен для аллергиков и пожилых людей.

Помимо этого, «Вектор» заявил об обнаружении свыше 80 мутаций вируса, но ни одна из них не влияет на эффективность лекарства.

Кроме того, в центре идет работа над созданием объединенной вакцины от гриппа и COVID-19.

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург перечислил группы людей, у которых плохо вырабатываются антитела к коронавирусной инфекции.

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