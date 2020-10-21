Названы группы людей, которым вакцина от коронавируса может не помочь

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Для людей с иммунодефицитом вакцина от коронавируса может оказаться бесполезна. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

По его словам, речь идет о пациентах, у которых антитела к COVID-19 вырабатываются в небольшом количестве. На этих людей ввиду особенностей и ослабленности их иммунной системы препарат «может не подействовать», считает эксперт.

— Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их четко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает, — сказал он в разговоре с URA.RU.

Пожилые люди при этом выносятся в отдельную группу, уточняет Альтштейн.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург перечислил группы людей, у которых плохо вырабатываются антитела к коронавирусной инфекции.

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