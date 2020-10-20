Гинцбург назвал сроки всеобщей вакцинации россиян от COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Массовая вакцинация от нового типа коронавирусной инфекции россиян по месту жительства, возможно, начнется уже в ноябре. Об этом сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург во вторник, 20 октября.

— Этот час все приближается и приближается... С середины ноября, с начала ноября начнут поставлять в гражданский оборот не десятки тысяч, а сотни тысяч доз вакцины, — отметил эксперт.

По его словам, к указанному сроку «все медики с учителями уже будут провакцинированы», передает РИА Новости.

Ранее в Минздраве рассказали, когда прекратится рост количества случаев коронавируса.

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