Гинцбург назвал сроки всеобщей вакцинации россиян от COVID-19
Массовая вакцинация от нового типа коронавирусной инфекции россиян по месту жительства, возможно, начнется уже в ноябре. Об этом сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург во вторник, 20 октября.
— Этот час все приближается и приближается... С середины ноября, с начала ноября начнут поставлять в гражданский оборот не десятки тысяч, а сотни тысяч доз вакцины, — отметил эксперт.
По его словам, к указанному сроку «все медики с учителями уже будут провакцинированы», передает РИА Новости.
Ранее в Минздраве рассказали, когда прекратится рост количества случаев коронавируса.
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