В Роспотребнадзоре предупредили о возможном новом обострении ситуации с COVID-19

В феврале-марте 2021 года ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может вновь обостриться. Такое мнение высказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам эксперта, после новогодних праздников в феврале-марте эпидемический процесс снова интенсифицируется. Пшеничная полагает, что возвращения к летним показателям текущего года следует ожидать, вероятнее всего, к будущему лету.

Представитель Роспотребнадзора также отметила, что для сокращения эпидемиологических показателей большая часть населения должна стать невосприимчивой к возбудителю коронавируса.

Это возможно благодаря выработке организмом антител после перенесенного COVID-19 или после вакцинации, либо «клеточной» памяти лимфоцитов — она поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител, цитирует эксперта РИА Новости.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, в свою очередь, предположил, что стабилизации текущей ситуации с коронавирусом можно ожидать в первой декаде декабря, поскольку в настоящее время наблюдается фаза роста, а она продолжается в среднем 2-2,5 инкубационных периода длительностью по 14 дней.

Также Горелов заявил, что Москва быстрее выйдет на плато, чем регионы, поскольку раньше включилась в эпидемический процесс, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин выразил надежду на скорое снятие всех ограничений по коронавирусу.

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