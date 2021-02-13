«Мне мерзко»: Епифанцев высказался о своей драке из-за бывшей жены

Владимир Епифанцев не считает свой поступок правильным / Фото: instagram.com/vladimirepifantsev69

Актер Владимир Епифанцев, который на днях подрался в баре Санкт-Петербурга из-за бывшей супруги Анастасии Веденской, высказался о своем поступке. Он не считает, что поступил благородно и правильно, хотя его поддержали многие коллеги и поклонники, отметив, что тоже заступились бы за жену.

— Меня не нужно хвалить за произошедшее, дико слышать, что кто-то одобряет мой поступок. Я расскажу все подробности месяца через два, когда все уляжется. Мне мерзко внутри, — сказал актер.

Адвокаты не исключают, что женщина и мужчина, которых избил Епифанцев, могут обратиться в правоохранительные органы с требованием наказать артиста. Если они получили легкие травмы, то актеру грозят исправительные работы или штраф. Если же травмы окажутся средней тяжести или тяжелыми, то знаменитость может получить тюремный срок, сообщили в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Напомним, что в четверг, 11 февраля, на Веденскую напала женщина, с которой они сидели за одним столиком в питерском баре, она бросила в лицо актрисе стеклянную кружку. Артистка обратилась за помощью к врачам, у нее множественные порезы на лице, ей наложили швы, медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Экс-жена Епифанцева намерена наказать обидчицу, она написала заявление в полицию.

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