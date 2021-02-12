«Чисто на рефлексе»: Епифанцев рассказал, зачем снял обувь перед потасовкой

Фото: instagram/vladimirepifantsev69

Российский актер Владимир Епифанцев накануне подрался в петербургском баре. Перед потасовкой он снял обувь, что вызвало у многих в Сети вопросы. О данном поступке он рассказал подписчикам в своем блоге.

— Вот это та обувь, которую я снял. Довольно тяжелый ботинок. Это чисто на рефлексе. Снимаешь обувь, чтобы ногами отвешивать «пощечины», а не убивать человека, — рассказал Епифанцев в своем Instagram-аккаунте.

Ранее сообщалось, что актер вместе со своей бывшей супругой Анастасией Веденской стали участниками драки в одном из баров Санкт-Петербурга.

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