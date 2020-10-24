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Владимир Епифанцев изменял жене с ее лучшей подругой
Фото: instagram.com/vladimirepifantsev69/

Владимир Епифанцев изменял жене с ее лучшей подругой

Юлия Курганова

Звезды

Бывшая жена актера Владимира Епифанцева Анастасия Веденская в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что артист изменял ей с ее лучшей подругой. Она давно догадывалась об отношениях мужа на стороне, но он уверял, что любит только ее и клялся в верности.

— Тогда я положила диктофон в куртку мужа, потому что мне нужно было знать правду. Потом я прослушала запись, где он занимался сексом с другой женщиной в моей машине. Ужас в том, что его любовницей оказалась моя лучшая подруга Анна Цуканова, — рассказала актриса.

Она добавила, что до этого подозревала мужа в тайном романе, так как однажды он ошибочно отправил СМС ей вместо любовницы. Веденская тут же попыталась выяснить отношения с разлучницей, но та все отрицала и поклялась своим сыном, что у нее нет связи с мужем подруги.

Однако позже все-таки роман Епифанцева с Цукановой стал достоянием общественности и скрывать его не было смысла. Веденская с мужем еще долгое время делали вид, что у них все хорошо и пытались сохранить отношения ради двух сыновей. Но позже они разъехались и официально развелись.

Сейчас актриса счастлива с другим мужчиной. С бывшим супругом они даже вместе с детьми ездят отдыхать.

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супружеская изменашоу «Секрет на миллион»Владимир Епифанцев
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