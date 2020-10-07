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Тарзан поднял гонорар за стриптиз на фоне скандала с изменой Королевой
Сергей Глушко публично признался в измене жене / Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Тарзан поднял гонорар за стриптиз на фоне скандала с изменой Королевой

Юлия Курганова

Звезды

Стоимость стриптиза в исполнении Сергея Глушко, известного как Тарзан, на частных вечеринках увеличилась на фоне скандала вокруг его измены Наташе Королевой. Такая информация появилась в Telegram-каналах. Теперь, чтобы насладиться выступлением 50-летнего танцора заказчикам придется заплатить 600 тысяч рублей.

Отмечается, что ранее супруг певицы просил за стриптиз 400 тысяч рублей, передает Пятый канал.

Месяцем ранее Наташа Королева обратилась в полицию с заявлением о краже драгоценностей на сумму в пять миллионов рублей и трех тысяч евро. По ее словам, супруг привел домой двух дам, пока она находилась в отъезде, а по возвращении обнаружила пропажу. Вскоре о себе дала знать «любовница» Тарзана — актриса Анастасия Шульженко. В телешоу девушка заявила, что полтора года находится в отношениях и ждет от стриптизера ребенка. Позже информация о беременности не подтвердилась.

Позднее Тарзан в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

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супружеская изменаТарзангонорар артиста
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