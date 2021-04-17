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«Я прекрасно похудела»: Самбурская показала, как сбросила лишние килограммы
Фото: instagram.com/samburskaya/

«Я прекрасно похудела»: Самбурская показала, как сбросила лишние килограммы

Анастасия Волоснова

Звезды

Российская актриса Настасья Самбурская показала поклонникам, как похудела после проблем со здоровьем. Фотографию артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Самбурская выложила снимок, на котором предстала в красном платье, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру. Артистка призналась, что сбросила три килограмма.

— Хочется уже наряжаться, радостно спотыкаясь бегать и всем показывать, как я прекрасно похудела на три килограмма. А еще очень хочется на работу. Я почти уже совсем восстановилась, — написала артистка.

По словам Самбурской, она начинает выздоравливать, а хорошее настроение заставляет ее скучать по мотоциклу и караоке.

Поклонники оценили подтянутую форму артистки и ее яркий наряд.

«Ты супер!»; «Какая же вы красивая»; «Платье — огонь»; «О боже, как красиво»; «Хороша!»; «Вы очень привлекательны в этом платье!» — написали фанаты в комментариях.

В марте актриса рассказала о серьезных проблемах со здоровьем и отметила, что за последние четыре месяца столкнулась со множеством трудностей.

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похудениеидеальная фигураНастасья Самбурская
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