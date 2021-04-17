«Пресс-то огонь»: Сергей Лазарев показал поклонникам, как отдыхает на море

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Российский певец Сергей Лазарев удивил поклонников роликом со своего отдыха на море. Необычное видео с пляжа музыкант опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Лазарев отправился отдыхать на теплое море и начал делиться своими фотографиями с пляжа с подписчиками в социальных сетях.

Теперь музыкант решил выложить видео, на котором качается на качелях на побережье. В ролике Лазарев стоит в пляжных шортах на качелях, рассекая голубую воду.

— Жизнь — еще те качели... Берегите и цените то, что имеете... Всем хорошего дня, — написал певец.

Подписчиков порадовало детское развлечение музыканта. Многие поклонники также оценили загорелое тело певца.

«Наконец-то годный контент в ленте!»; «Крутое фото, огонь!»; «Вот это доброе утро, прекрасный день!»; «А пресс-то какой, огонь»; «Вот это пресс! Артист и должен быть таким, всегда отлично выглядите», — написали фанаты в комментариях.

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