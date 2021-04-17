«Слишком роскошна»: Ани Лорак похвасталась фигурой на пляжном фото с Мальдив
Российская певица Ани Лорак вновь порадовала поклонников ярким снимком из отпуска на Мальдивах. На новой фотографии в Instagram артистка позирует в ярко-красном купальнике на фоне океана.
Фанаты звезды остались в восторге от фотосессии и поспешили засыпать певицу комплиментами в комментариях.
«Каролина, признайтесь, это съемки клипа на новую песню?»; «Слишком роскошна. Вы — украшение Мальдив!»; «Какая у вас потрясающая фигура, даете мотивацию!», — написали комментаторы.
Ранее сообщалось, что Ани Лорак заметили в объятиях бывшего мужа на празднике у Филиппа Киркорова.
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