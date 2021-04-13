«Какие ножки»: Ани Лорак восхитила поклонников фотографией с Мальдив

Фото: Из личного архива Ани Лорак

Певица Ани Лорак улетела отдыхать на Мальдивы. Во время отдыха артистка решила порадовать своих подписчиков новым снимком, на котором она позирует в летнем красном платье на солнечном пляже около растущей рядом пальмы.

— Пора принять свою порцию витамина D, — подписала певица фотографию.

Фолловеры оставили множество восхищенных комментариев.

«Ну красотка, наконец-то!»; «Вау, вы на Мальдивах!»; «Прекрасного вам отдыха, насладитесь по полной!»; «Какие ножки. Какая Дива. Удачного отдыха»; «Хорошо отдохнуть, красотка»; «Все-таки вы наше персональное солнце», — написали поклонники под постом Лорак в ее Instagram-аккаунте.

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