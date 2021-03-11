«Это страшно и больно»: Самбурская рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Фото: instagram.com/samburskaya

Известная российская актриса Настасья Самбурская рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. Звезда в своем Instagram-аккаунте призналась, что за последние четыре месяца столкнулась со множеством трудностей.

Она пояснила, что сначала «посыпалась» после перенесенного коронавируса. У артистки начались проблемы с волосами и ногами. А перед спектаклем и вовсе защемило шею. При этом она похудела на три килограмма и не могла ничего есть.

— У меня за последние четыре месяца что только не произошло со здоровьем, начиная от ковида. Вообще посыпалась, как застоявшаяся хризантема! Честно, не стану все перечислять, только самое безобидное: волосам конец, — рассказала артистка.

Последней каплей, после которой она решила опубликовать пост, стало перенесенное звездой высокое давление. Актриса отметила, что очень сильно перепугалась.

— Давление 160 — это страшно и больно. Я из серии тех людей, которые, пока гром не грянет, не перекрестятся. Но все-таки произошел этот момент, и случился звонок в скорую, — призналась Самбурская.

Она также порекомендовала подписчикам не заниматься самолечением и не прибегать к народной медицине, а сразу обращаться к специалистам.

— В итоге выяснилось, что у меня гипоксия и анемия, пониженное железо. Добрый доктор сказал, что по уровню это примерно как потерять 3,5 литра крови и пытаться продолжать полноценно существовать, — добавила звезда.

Поклонники выразили обеспокоенность состоянием здоровья звезды и пожелали ей поскорее восстановиться.

«У меня тоже бывают такие «приколы» организма, поэтому я вас понимаю»; «Такая красивая, нежная! Настя, выздоравливайте!»; «Береги себя, у тебя еще впереди долгая, счастливая и яркая жизнь», — написали они в комментариях.

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