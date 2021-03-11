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«Шикарная!»: Канделаки восхитила поклонников фото в купальнике
Тина Канделаки поделилась снимком с отдыха / Фото: instagram.com/tina_kandelaki

«Шикарная!»: Канделаки восхитила поклонников фото в купальнике

Юлия Курганова

Звезды

Телеведущая Тина Канделаки отдыхает в Дубае. Она делится с поклонниками свежими снимками. На этот раз на своей странице в соцсети Instagram теледива показала фото, на котором запечатлелась в купальнике.

Канделаки отметила под снимком, какой комментарий не хотела бы видеть от подписчиков.

— «Хорошо выглядите для своего возраста» — комментарии, которые я меньше всего хочу видеть под этим постом, — написала журналистка.

Фанаты восхитились ее внешностью и засыпали ее комплиментами.

«Вы не просто пример для подражания, а просто всесторонне прекрасная женщина, современная, самодостаточная, осознанная и невероятно красивая! Да что тут говорить – Красотка!»; «Шикарная»; «Вы прекрасно выглядите всегда», — написали фолловеры.

Ранее Тина Канделаки поделилась секретом семейного счастья.

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