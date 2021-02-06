«Банально, но работает»: Тина Канделаки поделилась секретом семейного счастья

Фото: instagram.com/tina_kandelaki

Телеведущая Тина Канделаки в день рождения своего супруга, предпринимателя Василия Бровко, поделилась с подписчиками секретом семейного счастья.

По словам звезды, они пробыли вместе 13 лет благодаря тому, что им с мужем «не наговориться».

— Мне всегда хочется вечером прийти домой, чтобы рассказать тебе обо всем, что произошло в моей жизни, и узнать, что произошло за этот день в твоей. Банально, но работает, — поделилась Канделаки с поклонниками.

Она также отметила, что это простое правило, которому учат пары психологи для того, чтобы сохранить брак.

Подписчики звезды в свою очередь присоединились к поздравлениям и оценили красивые слова телеведущей.

«Как красиво написано!»; «Как здорово, когда с мужем можно «не наговариваться»»; «Я рада за вас! И восхищаюсь вами!»; «Вы красивая пара. Держитесь друг за друга», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram.

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