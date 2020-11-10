«Все делала правильно»: Канделаки написала себе письмо в день рождения

Фото: instagram.com/tina_kandelaki

Телеведущая Тина Канделаки рассказала, какое письмо она могла написать себе 16-летней. Соответствующий пост она разместила на странице в социальной сети Instagram в свой день рождения.

По ее словам, в юности ведущая работала и телевидении и радио, а также училась у наставников профессионализму.

— Я не буду делать тебе подсказок, не буду говорить, каких ошибок не надо совершать, потому что однажды, через много лет, ты окажешься в моей точке и поймешь, что все делала правильно, — написала Канделаки.

Телеведущая подчеркнула, что в жизни все делала правильно. Она также добавила, что не стоит обращаться внимание на тех, кто завидует.

— Во всем этом есть смысл, который не понятен в моменте, но становится понятным со временем, когда ясно видишь, что каждое действие, плохое или хорошее, — это топливо в твоём личном моторе, так что благодари тех, кто будет помогать тебе развиваться, и не обращай внимания на завистников.Обсуждают только тех, кто что-то делает, — заключила Канделаки.

Ранее она заявила, что у нее собралась целая коллекция неудачных фотографий. Она решила поделиться этими снимками со своими подписчиками.

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