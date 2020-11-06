«Собрала коллекцию фейлов»: Канделаки опубликовала свои неудачные фото

Фото: instagram.com/tina_kandelaki

Телеведущая Тина Канделаки заявила, что у нее собралась целая коллекция неудачных фотографий. Она решила поделиться этими снимками со своими подписчиками.

Канделаки призналась, что не позирует «долго и мучительно» для своих фотографий в Instagram. По ее словам, из-за плотного графика съемка происходит «на лету». На некоторых кадрах телеведущая смотрит в другую сторону от камеры или закрывает глаза.

— Я собрала свою коллекцию фейлов. Так постоим же вне моей зоны комфорта, — написала она в Instagram.

Поклонники успокоили телеведущую. Они отметили, что некоторые кадры получились очень даже удачными.

«Фото, где вы на пикнике, очень даже милое»; «Неожиданно, круто, естественно»; «Всегда, в любом виде хороша!», — написали они в комментариях к посту.

Ранее Канделаки призвала недоброжелателей активнее критиковать ее внешность.

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