«Собрала коллекцию фейлов»: Канделаки опубликовала свои неудачные фото
Телеведущая Тина Канделаки заявила, что у нее собралась целая коллекция неудачных фотографий. Она решила поделиться этими снимками со своими подписчиками.
Канделаки призналась, что не позирует «долго и мучительно» для своих фотографий в Instagram. По ее словам, из-за плотного графика съемка происходит «на лету». На некоторых кадрах телеведущая смотрит в другую сторону от камеры или закрывает глаза.
— Я собрала свою коллекцию фейлов. Так постоим же вне моей зоны комфорта, — написала она в Instagram.
Поклонники успокоили телеведущую. Они отметили, что некоторые кадры получились очень даже удачными.
«Фото, где вы на пикнике, очень даже милое»; «Неожиданно, круто, естественно»; «Всегда, в любом виде хороша!», — написали они в комментариях к посту.
Ранее Канделаки призвала недоброжелателей активнее критиковать ее внешность.
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