«Не держите в себе»: Канделаки призвала хейтеров активнее критиковать ее внешность

Фото: instagram.com/tina_kandelaki

Телеведущая Тина Канделаки призналась, что может собрать целую коллекцию злобных комментариев в свой адрес. Она рассказала, что если бы близко к сердцу воспринимала все эти посты, то ей было бы намного сложнее двигаться вперед.

Канделаки отметила, что уже много лет недоброжелатели пишут ей о фигуре, лице, диете, одежде, занятиях спортом, работе, знакомых и друзьях. Телеведущая призвала хейтеров не сбавлять оборотов и почаще писать о том, что в ней не так.

— Не стесняйтесь выпускать пар. Не держите в себе. Может быть, через несколько лет вы скажете: если бы не Тина Канделаки, моя жизнь потеряла бы всякий смысл. А так, написал — и стало легче, — с иронией написала она на своей странице в Instagram.

Ранее поклонники раскритиковали Канделаки за сравнение себя со звездой Голливуда.

Читайте также: Канделаки задумалась о суррогатном материнстве