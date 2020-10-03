Поклонники раскритиковали Канделаки за сравнение себя со звездой Голливуда

Фото: instagram.com/tina_kandelaki

Продюсер телеканала Матч-ТВ и телеведущая Тина Канделаки продолжает экспериментировать с приложениями по изменению внешности на фотографиях, пишут «Невские новости».

Недавно ведущая выложила в Instagram фото, на котором «прибавила» себе лишних килограммов, удивив поклонников.

Теперь она сравнила себя с голливудской актрисой Пенелопой Крус.

— Свет мой, зеркальце, скажи — да всю правду доложи. Я ль на свете всех милее? Или Пенелопа Крус?), — написала Тина.

Поклонники выразили недоумение по поводу такого сравнения и написали, что не видят в подобных вопросах смысла.

Когда ведущая опубликовала фото с якобы набранным лишним весом, подписчики завалили женщину комментариями с упоминанием Ксении Собчак. Бывшие подруги Собчак и Канделаки часто «подкалывают» друг друга в социальных сетях — недавно «Царьград» писал, о том, что Собчак сообщила, что считает позорным выставлять на всеобщее обозрение потуги в спорте, как это делает Тина Канделаки.

Кстати, ранее «360» писали, что представители Фонда общественного мнения сообщили, что, согласно данным проведенного опроса, жители России считают Ксению Собчак одной из самых влиятельных женщин России наряду с Ириной Хакамадой и Валентиной Матвиенко.

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