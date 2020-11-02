Канделаки задумалась о суррогатном материнстве

Тина Канделаки заявила о желании иметь общего ребенка с мужем / Фото: instagram.com/tina_kandelaki

Телеведущая Тина Канделаки сообщила, что задумалась о суррогатном материнстве. Она напомнила, что уже шесть лет замужем за предпринимателем Василием Бровко, но забеременеть от супруга у журналистки не получается.

— Если так сложится, что детей у нас и не будет, возможно, суррогатное материнство окажется одним из путей решения проблемы, — сказала 44-летняя знаменитость в интервью журналу Tatler.

Однако она отметила, что, живя в мире современных технологий и будучи христианкой, продолжает верить в таинство зачатия.

Канделаки считает, что суррогатное материнство в будущем изменит привычные отношения между людьми и обретет большую популярность. На это повлияют изменения в экономике, когда многие профессии исчезнут из-за автоматизации. Сейчас оно не очень развито, так как недостаточное число женщин готовы стать суррогатными матерями. Но впоследствии, уверена телеведущая, суррогатное материнство приведет к серьезнейшему пересмотру института отношений и наличие партнера потеряет свою эксклюзивность.

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