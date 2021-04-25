«Банально — зависть!»: подписчики отреагировали на размышления Седоковой о женщинах

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Певица Анна Седокова поделилась со своими подписчиками размышлениями, в которых попыталась ответить на вопрос о том, почему «женщины не поддерживают женщин».

По мнению певицы, женщины часто не оказывают друг другу поддержку, а при случае «выбирают мужчину». В попытке найти ответ на волнующий ее вопрос девушка вспомнила послевоенное время, когда «на 10 девчонок (было — прим. «ВМ») 9 ребят». Однако мир изменился, но нужную поддержку женские проекты до сих пор не получают.

По словам Седоковой, женщины только встали на путь независимого самосознания.

— Потому что осознавать себя, как целостную единицу, без слов «жена того-то», «подруга того-то», «любовница этого», еще сложновато для нас. Мы только учимся. Мы осуждаем женщин, выбирающих свой путь, который не похож на наш. Мы измеряем других по своим стандартам, — написала артистка в Instagram.

Певица отметила, что для нее важно разобраться в этом вопросе, потому что она хочет понять, какую музыку ей писать. Так, ее песня «Нам пора расстаться» не нашла отклика в сердцах ее поклонников.

Также Седокова обратила внимание своих подписчиков на то, что в проекте «Танцы» ни разу не побеждала женщина.

— За семилетнюю историю «Танцев» ни разу не побеждала девочка. За девочку не голосуют. Голосуют, как правило, девушки. Неужели не было за все эти годы в проекте девушки, достойной победы? — задалась вопросом Седокова.

Подписчики певицы выразили мнение, что женщины не поддерживают друг друга из-за зависти.

«Банально — зависть!»; «90 процентов завидуют просто. Но есть, конечно, исключения, которые не видят в других женщинах косвенных конкуренток!»; «Женская завить самая ядовитая»; «Потому что с завистью бороться сложно и признавать это», — написали они в комментариях к публикации.

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