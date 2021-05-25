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«Стыдно за Вас»: Бузову раскритиковали за фотографию с оголенным пупком на пороге храма
Фото: instagram/buzova86

«Стыдно за Вас»: Бузову раскритиковали за фотографию с оголенным пупком на пороге храма

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Ольга Бузова вызвала праведный гнев у своих подписчиков после того, как опубликовала в Instagram-аккаунте подборку фотографий, сделанных на пороге храма в одном из крымских женских монастырей.

На двух снимках певица позирует вместе со священниками перед церковными вратами Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе, где хранятся мощи Святителя Луки.

В подписи к фото Ольга написала, что душа ее ждет молитв, однако ее подписчики усомнились в искренности духовного порыва знаменитости. Причиной этому стал внешний вид звезды. Практически в каждом комментарии Ольгу укорили, что для посещения такого места она выбрала неподобающую одежду. Так, она надела для похода монастырь брюки спортивного кроя с прорехами на коленях и широкую короткую кофту, которая не прикрыла ее пупка. К тому же певица не соблюла традицию покрывать голову платком при входе в церковную ограду.

«Одной мне кажется, что при посещении таких мест нужно иметь немного иное «покрывало»?... голову покрыть, пупок спрятать?»; «А что не в трусах?»; «Стыдно за Вас, Ольга», — написали фолловеры в комментариях, отметив, что по-настоящему верующие люди не выставляют свою духовную жизнь напоказ.

Ранее Бузова рассказала о прогулке на лошадях.

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храмОльга Бузовафото в соцсети
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