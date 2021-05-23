«Синдром Волочковой»: психолог объяснила наигранное настроение Ольги Бузовой

Фото: instagram/buzova86

У певицы Ольги Бузовой действительно не исключено серьезное психологическое расстройство, вызванное тяжелым расставанием и комплексами, которые ей не удалось до сих пор преодолеть. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказала психолог Юлия Изотова.

По мнению специалиста, именно душевные и психологические муки объясняют странное поведение звезды, смутившее в том числе и фанатов знаменитости.

Ранее теледива опубликовала в своем Instagram-аккаунте ролик, где она прогуливается по живописному парку Айвазовского в Крыму при этом смеется и танцует. В беседке для теледивы накрыт стол, поддерживает праздничную атмосферу выступление музыкантов.Однако поклонники поющей телеведущей в искренность эмоций не поверили, написав, что они «наиграны».

Психолог Юлия Изотова выразила уверенность, что соответствующим поведением теледива пытается скрыть «внутренний эмоциональный срыв», который у нее произошел:

— У Оли и без того имеются серьезные психологические проблемы — комплекс неполноценности, внутренние сомнения, она не может никак обрести вторую половинку. И, конечно, это коробит ее. И, поверьте, большой радости все это не вызывает у певицы. К тому же она относительно недавно пережила нечто вроде расставания. Нам остается гадать, были ли у них чувства искренними с экс-партнером или нет, но привязанность точно была.

https://www.instagram.com/p/CPLhzwHqY5l/?utm_source=ig_web_copy_link

По мнению эксперта, Бузова скатилась до уровня балерины Анастасии Волочковой, которая, по ее словам, так стремится быть счастливой, что даже «сама себе дарит цветы».

— Я бы сказала, что здесь попахивает синдромом Волочковой. А ведь обе девушки хотят одного — встретить сильного ответственного мужчину, поэтому и создают себе иллюзию счастья. Настя сама себе букеты дарит, а Оля арендовала целый парковый комплекс с праздничным банкетом. Это полная сублимация и отсутствие сильного плеча рядом. Поэтому я с ее фанатами в части наигранности эмоций согласна. Это смех сквозь слезы, но слезы очень горькие, — заметила Изотова.

Эксперт также отметила, что еще одним признаком, указывающим на то, что артистка постоянно пытается «спрятаться от самой себя и тяжелого психологического состояния», является ее стремление «браться за все и сразу»:

— Она поет, танцует, создает проекты, катается на льду. Как говорится, и жнец, и чтец, и на дуде игрец. Но как раз в этом-то и беда. Она себя полностью занимает, чтобы трезво не оценивать свое настоящее положение. Пытается погрузиться в дела, чтобы уйти от себя и не замечать всего того, что ее топит, — говорит психолог.

Эксперт отметила, что Бузовой стоит сделать паузу и позаботиться о своем ментальном и психологическом здоровье, иначе ей грозят серьезные психологические срывы.

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