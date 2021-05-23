«Синдром Волочковой»: психолог объяснила наигранное настроение Ольги Бузовой
У певицы Ольги Бузовой действительно не исключено серьезное психологическое расстройство, вызванное тяжелым расставанием и комплексами, которые ей не удалось до сих пор преодолеть. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказала психолог Юлия Изотова.
По мнению специалиста, именно душевные и психологические муки объясняют странное поведение звезды, смутившее в том числе и фанатов знаменитости.
Ранее теледива опубликовала в своем Instagram-аккаунте ролик, где она прогуливается по живописному парку Айвазовского в Крыму при этом смеется и танцует. В беседке для теледивы накрыт стол, поддерживает праздничную атмосферу выступление музыкантов.Однако поклонники поющей телеведущей в искренность эмоций не поверили, написав, что они «наиграны».
Психолог Юлия Изотова выразила уверенность, что соответствующим поведением теледива пытается скрыть «внутренний эмоциональный срыв», который у нее произошел:
— У Оли и без того имеются серьезные психологические проблемы — комплекс неполноценности, внутренние сомнения, она не может никак обрести вторую половинку. И, конечно, это коробит ее. И, поверьте, большой радости все это не вызывает у певицы. К тому же она относительно недавно пережила нечто вроде расставания. Нам остается гадать, были ли у них чувства искренними с экс-партнером или нет, но привязанность точно была.
По мнению эксперта, Бузова скатилась до уровня балерины Анастасии Волочковой, которая, по ее словам, так стремится быть счастливой, что даже «сама себе дарит цветы».
— Я бы сказала, что здесь попахивает синдромом Волочковой. А ведь обе девушки хотят одного — встретить сильного ответственного мужчину, поэтому и создают себе иллюзию счастья. Настя сама себе букеты дарит, а Оля арендовала целый парковый комплекс с праздничным банкетом. Это полная сублимация и отсутствие сильного плеча рядом. Поэтому я с ее фанатами в части наигранности эмоций согласна. Это смех сквозь слезы, но слезы очень горькие, — заметила Изотова.
Эксперт также отметила, что еще одним признаком, указывающим на то, что артистка постоянно пытается «спрятаться от самой себя и тяжелого психологического состояния», является ее стремление «браться за все и сразу»:
— Она поет, танцует, создает проекты, катается на льду. Как говорится, и жнец, и чтец, и на дуде игрец. Но как раз в этом-то и беда. Она себя полностью занимает, чтобы трезво не оценивать свое настоящее положение. Пытается погрузиться в дела, чтобы уйти от себя и не замечать всего того, что ее топит, — говорит психолог.
Эксперт отметила, что Бузовой стоит сделать паузу и позаботиться о своем ментальном и психологическом здоровье, иначе ей грозят серьезные психологические срывы.
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