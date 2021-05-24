«Кто ее постоянно снимает?»: Бузова рассказала о прогулке на лошадях

Фото: instagram/buzova86

Телеведущая Ольга Бузова поделилась видео езды на лошади. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Бузова выложила видео, где она скачет на лошади под музыку.

— Там, где находится лошадь, там не бывает нечистой силы, — подписала звезда под публикацией.

Поклонники телеведущей оставили под постом свои комментарии, рассказав, что они думают о видеоролике. «Да ты сама нечистая сила!»; «У меня у одного каждый раз возникает вопрос, кто ее снимает постоянно?»; «Сама хоть поняла, что написала?».

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