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«Не сошлись характерами»: Дава рассказал о причинах расставания с Бузовой
Фото: instagram/dava_m

«Не сошлись характерами»: Дава рассказал о причинах расставания с Бузовой

Иван Юминов

Звезды

Блогер и телеведущий Дава (Давид Манукян) назвал причины расставания с певицей Ольгой Бузовой.

— К сожалению, так получилось — мы просто не сошлись характерами, нужно было расстаться во имя своей же любви. Я принял решение и жалеть о нем не вижу никакого смысла. Не стараюсь сделать в ее сторону ничего плохого, — поделился Дава.

Блогер также раскрыл, что все еще является холостяком, несмотря на многочисленные слухи. Ему нужно время, чтобы «отпустить ситуацию и снова влюбиться», отмечает «СтарХит».

Ранее сообщалось, что Дава станет новым ведущим проекта «Дом-2».

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расставаниеОльга БузоваДавид Манукян
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