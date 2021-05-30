«Не сошлись характерами»: Дава рассказал о причинах расставания с Бузовой

Фото: instagram/dava_m

Блогер и телеведущий Дава (Давид Манукян) назвал причины расставания с певицей Ольгой Бузовой.

— К сожалению, так получилось — мы просто не сошлись характерами, нужно было расстаться во имя своей же любви. Я принял решение и жалеть о нем не вижу никакого смысла. Не стараюсь сделать в ее сторону ничего плохого, — поделился Дава.

Блогер также раскрыл, что все еще является холостяком, несмотря на многочисленные слухи. Ему нужно время, чтобы «отпустить ситуацию и снова влюбиться», отмечает «СтарХит».

Ранее сообщалось, что Дава станет новым ведущим проекта «Дом-2».

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