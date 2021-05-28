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Дава опубликовал фото со съемочной площадки «Дома-2»
Фото: instagram/dava_m

Дава опубликовал фото со съемочной площадки «Дома-2»

Анастасия Прохорова

Звезды

Блогер и музыкальный исполнитель Давид Манукян выложил фото со съемок проекта «Дом-2». Снимок он показал в своем Instagram-аккаунте.

— И мы счастливы! Встречайте нового ведущего «Дома-2», — написал блогер.

Поклонники звезды порадовали его своими неоднозначными комментариями, подчеркнув, что до сих пор не верят, что Дава будет вести данный проект. «Я не понял, теперь «Дом-2» придется смотреть, получается?!»; «Это шутка?»; «Он при расставании отжал программу».

Напомним, недавно стало известно, что блогер станет новым ведущим проекта «Дом-2», заняв место экс-возлюбленной Ольги Бузовой, которая была ведущей в течение нескольких лет.

Читайте также: «Оля — невменько»: Солнцев прокомментировал замену Бузовой в «Доме-2»

«Инстаграм»Давид Манукянфото
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