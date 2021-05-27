«Оля — невменько»: Солнцев прокомментировал замену Бузовой в «Доме-2»

Фото: instagram/buzova86

Реалити-шоу «Дом-2» не пострадает после замены Ольги Бузовой, потому что ведущая не приносила проекту рейтинги. Так считает экс-участник телестройки, блогер и шоумен Рустам Солнцев.

— Ольгу Бузову мне вообще не жалко. Она уже продолжительное время находится не в себе. Я уверен, что она вообще не понимает, что происходит вокруг нее. Оля — невменько. От ее ухода из «Дома-2» проекту никак. Мало того, что Бузова это реалити загасила полностью своим присутствием. Так еще выяснилось, что она не давала ему никакого рейтинга, — сказал Солнцев «Вечерней Москве».

Он также высказал сомнение по поводу того, что «Дому-2» будет полезен в качестве ведущего блогер и музыкант Давид Манукян (Dava). От бывшего возлюбленного Бузовой, по словам Солнцева, тоже ждут какого-то рейтинга, хотя в нем «нет души», поэтому «не будет никаких чудес».

Ранее стало известно, что Dava станет ведущим «Дома-2» вместо Бузовой, которая еще в апреле отказалась участвовать в проекте. Блогер будет работать вместе с Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым.

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