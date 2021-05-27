Ивлеева и Галич ответили на вопросы поклонников об их конфликте

Фото: Instagram

Видеоблогеры Анастасия Ивлеева и Ида Галич обсудили вопросы фанатов об отношениях после произошедшей ссоры. Галич опубликовала видео, в котором Ивлеева дает ей интервью.

Звезды хорошо дружили в 2017 году. Они часто вместе вели различные мероприятия и снимали контент для Instagram. Однако после того как Галич вышла замуж и родила ребенка, она практически перестала общаться с Ивлеевой.

Поклонников часто волновала тема взаимоотношений двух подруг. Именно поэтому девушки в Сети решили ответить всем и сразу. Так, Ида Галич опубликовала видео, в котором Ивлеева дает ей интервью. В анонсе прозвучал провокационный вопрос: «Настя, почему ты не общаешься с Идой?».

Напомним, в прошлом году между ведущими произошла публичная ссора. Тогда Галич заявила о высоком заработке, сообщив, что способна это делать и без известных у блогеров гивов. Ивлеева сразу же решила, что это касается ее, поэтому резко ответила приятельнице в Instagram. Они выясняли отношения несколько дней, однако вскоре ситуация себя исчерпала. На тот момент звезды даже игнорировали праздники друг друга, и, казалось, что блогеры никогда не наладят нормальные отношения, пишет Starhit.

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