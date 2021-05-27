Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ивлеева и Галич ответили на вопросы поклонников об их конфликте
Фото: Instagram

Ивлеева и Галич ответили на вопросы поклонников об их конфликте

Анастасия Прохорова

Звезды

Видеоблогеры Анастасия Ивлеева и Ида Галич обсудили вопросы фанатов об отношениях после произошедшей ссоры. Галич опубликовала видео, в котором Ивлеева дает ей интервью.

Звезды хорошо дружили в 2017 году. Они часто вместе вели различные мероприятия и снимали контент для Instagram. Однако после того как Галич вышла замуж и родила ребенка, она практически перестала общаться с Ивлеевой.

Поклонников часто волновала тема взаимоотношений двух подруг. Именно поэтому девушки в Сети решили ответить всем и сразу. Так, Ида Галич опубликовала видео, в котором Ивлеева дает ей интервью. В анонсе прозвучал провокационный вопрос: «Настя, почему ты не общаешься с Идой?».

Напомним, в прошлом году между ведущими произошла публичная ссора. Тогда Галич заявила о высоком заработке, сообщив, что способна это делать и без известных у блогеров гивов. Ивлеева сразу же решила, что это касается ее, поэтому резко ответила приятельнице в Instagram. Они выясняли отношения несколько дней, однако вскоре ситуация себя исчерпала. На тот момент звезды даже игнорировали праздники друг друга, и, казалось, что блогеры никогда не наладят нормальные отношения, пишет Starhit.

Читайтетакже: «Любовь!»: Ивлеева показала, как доит корову

конфликтНастя Ивлееваподруга
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Попроще да покороче: редкая птица долетит до середины текста

Александр Федорович
Александр Федорович

Что мешает вам разбогатеть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто есть враг № 1: русофобия с британским акцентом

Александр Никонов
Александр Никонов

Бах сказал бы «Ах!»: как выжить в эпоху мультикультурализма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Спросите у Петрова и Боширова: можно ли докопаться до истины

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Монолог мужчины возле плиты

Все мнения
О проекте