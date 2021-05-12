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«Любовь!»: Ивлеева показала, как доит корову
Фото: instagram.com/_agentgirl_

«Любовь!»: Ивлеева показала, как доит корову

Татьяна Плотникова

Звезды

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева опубликовала видеозапись, на которой продемонстрировала навыки доения коровы.

Звезда выложила в своем Instagram ролики с подписью «Любовь!», на которых самостоятельно доит корову. Судя по вопросам Ивлеевой, это был ее первый подобный опыт: девушка спрашивала обступивших ее доярок, как именно браться за вымя и можно ли это делать двумя руками.

Подписчики Ивлеевой оценили ее смелость, за семь часов с момента публикации ролик собрал почти полмиллиона лайков.

Ранее стало известно, что Анастасия Ивлеева решила освоить новую профессию и занялась актерским мастерством.

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