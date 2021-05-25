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Блогер Давид Манукян станет новым ведущим проекта «Дом-2»
Фото: instagram/dava_m

Блогер Давид Манукян станет новым ведущим проекта «Дом-2»

Анастасия Прохорова

Звезды

Блогер и музыкальный исполнитель Давид Манукян станет новым ведущим проекта «Дом-2». Об этом рассказали в пресс-службе телеканала «Ю».

Манукян займет место экс-возлюбленной Ольги Бузовой, которая была ведущей в течение нескольких лет.

— Всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу. Реалити «Дом-2» идеально подошло на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю все настоящее, а у них нет сценария! — цитирует Даву Super.ru.

Соведущими останутся Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

Читайте также: «Отсылка к Бузовой?»: Дава опубликовал странное видео в Instagram

телепроект «Дом-2»Ольга БузоваДавид Манукян
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