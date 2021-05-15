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«Отсылка к Бузовой?»: Дава опубликовал странное видео в Instagram
Фото: instagram/dava_m

«Отсылка к Бузовой?»: Дава опубликовал странное видео в Instagram

Кирилл Николаев

Звезды

Пользователи Сети затравили бывшего возлюбленного Ольги Бузовой Давида Манукяна за игнорирование болезни певицы. Блогер и музыкант долго хранил молчание, но вдруг опубликовал странное видео на своей странице в Instagram.

По сюжету ролика друг стыдит рэпера за то, что тот не хочет навещать свою больную девушку в больнице. Между Давидом и его экранной возлюбленной Екатериной натянутые отношения. Они якобы недавно расстались, но продолжают думать друг о друге. Затем появляются кадры из больничной палаты, где лежит девушка. Медсестра приносит ей букет цветов от якобы подруг. С женщиной пациентка обсуждает тему безответной любви. На самом деле эти цветы были от Давы, который находится за стеной палаты бывшей девушки и рыдает.

— Отпустив обиду, вы излечите свою душу. А вы бы смогли простить? — загадочно написал Дава.

Поклонники решили, что это видео является отсылкой к Бузовой. Они заподозрили, что музыкант все-таки навестил бывшую девушку в больнице.

«Отсылка к Бузовой?», «Чисто про Олю», «Очень трогательно», — написали они в комментариях к видео.

Напомним, что 5 мая стало известно, что Ольга Бузова была экстренно госпитализирована. Позднее певица и телеведущая прокомментировала ситуацию с экстренной операцией, пожаловавшись на болезненное восстановление после нее.

Читайте также: «Врагам назло»: Бузова ответила на критику в свой адрес

Ольга БузовавидеоДавид Манукян
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