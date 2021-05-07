Рэпера Даву обвинили в безразличии к больной Бузовой

Фото: instagram/dava_m

Пользователи Сети раскритиковали бывшего возлюбленного Ольги Бузовой Давида Манукяна за то, что он не проявил сочувствия по отношению к певице, которая была экстренно прооперирована.

На фоне сообщений Ольги из столичной клиники, где она жалуется на тяжелое состояние и болезненную реабилитацию, ее экс-бойфренд опубликовал ролик, который можно принять как издевку по отношению к певице.

Дава показал подписчикам, как покупает продукты для своего якобы заболевшего приятеля и призвал подписчиков пожелать тому здоровья.

— Рамилька заболел, поэтому берем <…> лимон, мандаринки, мед — самое то к чаю, чтобы горло прошло и не болело. Прямо сейчас пожелайте ему здоровья! — рассказал музыкант в ролике, опубликованном в разделе Stories его Instagram-аккаунта.

Это вызвало шквал негодования фолловеров.

«Какой же ты заботливый, фу!»; «Свинство просто! За два дня ни одного поста не выложил с пожеланием здоровья для Ольги!»; «Жаль, что она связалась с таким типом, который, как оказывается, и мизинца ее не стоит»,«Оля одна сейчас. Не важно что было между вами, просто по-человечески поддержи ее», — написали в комментариях подписчики.

Напомним, что 5 мая стало известно, что Ольга Бузова была экстренно госпитализирована.

Ранее певица и телеведущая прокомментировала ситуацию с экстренной операцией, пожаловавшись на болезненное восстановление после нее.

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