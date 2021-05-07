Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Болезненное восстановление»: Бузова рассказала о самочувствии после операции
Фото: instagram/buzova86

«Болезненное восстановление»: Бузова рассказала о самочувствии после операции

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица и телеведущая Ольга Бузова прокомментировала ситуацию с экстренной операцией, пожаловавшись на болезненное восстановление после нее.

— Случилось, что случилось. Не хотела вообще ничего говорить, но во избежание разных идиотских слухов сообщаю: экстренная операция произошла 5 мая, реанимация, плохо отошла от наркоза, сейчас болезненное восстановление, — написала Бузова в своем Instagram-аккаунте.

Звезда поблагодарила за поддержку переживающих за нее подписчиков. Однако певица так и не рассказала, что стало причиной хирургического вмешательства, уточнив, что ситуация с ее здоровьем остается острой.

В разделе Stories Ольга Бузова опубликовала видео своего разговора с медицинской сотрудницей, которая принесла в ее палату очередной букет.

— Смотрите, чтобы больше не плакали!, — обратилась женщина к певице.

Бузова ответила медицинскому работнику, что плачет постоянно.

Напомним, что 5 мая стало известно, что Ольга Бузова была экстренно госпитализирована. Позже она вышла на связь после операции, рассказав, что тяжело отходит от наркоза.

Читайте также: Близкие Ольги Бузовой не раскрывают причину ее госпитализации

операцияОльга Бузовагоспитализация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Между Палестиной и Израилем: можно ли усидеть на двух стульях

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Камран Гасанов
Камран Гасанов

День Аль-Кудс: как решить палестинский вопрос

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Простите, часовню тоже я развалил?»: кто взорвал склады в Болгарии

Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Все мнения
О проекте