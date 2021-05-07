«Болезненное восстановление»: Бузова рассказала о самочувствии после операции
Певица и телеведущая Ольга Бузова прокомментировала ситуацию с экстренной операцией, пожаловавшись на болезненное восстановление после нее.
— Случилось, что случилось. Не хотела вообще ничего говорить, но во избежание разных идиотских слухов сообщаю: экстренная операция произошла 5 мая, реанимация, плохо отошла от наркоза, сейчас болезненное восстановление, — написала Бузова в своем Instagram-аккаунте.
Звезда поблагодарила за поддержку переживающих за нее подписчиков. Однако певица так и не рассказала, что стало причиной хирургического вмешательства, уточнив, что ситуация с ее здоровьем остается острой.
В разделе Stories Ольга Бузова опубликовала видео своего разговора с медицинской сотрудницей, которая принесла в ее палату очередной букет.
— Смотрите, чтобы больше не плакали!, — обратилась женщина к певице.
Бузова ответила медицинскому работнику, что плачет постоянно.
Напомним, что 5 мая стало известно, что Ольга Бузова была экстренно госпитализирована. Позже она вышла на связь после операции, рассказав, что тяжело отходит от наркоза.
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