«Носит меня на руках»: Волочкова рассказала о своем возлюбленном
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. На нем видно часть лица ее таинственного возлюбленного Олега.
— Вот так уже 9,5 месяца Олег носит меня на руках. И я за очень многое ему благодарна, — рассказала танцовщица.
Олег не любит публичности, и с балериной он «не меряется ничем» — ни популярностью, ни возможностями, подчеркнула Волочкова. При этом она заявила, что даже не знает, кем работает ее партнер.
Мнения поклонников об этом разделились.
«Даже не знаешь, кем он работает?»; «Счастья вам!»; «Вот так каждый день на руках носит?», — написали подписчики.
Ранее балерина пообещала поклонникам показать своего возлюбленного на телевидении.
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