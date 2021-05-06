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«Носит меня на руках»: Волочкова рассказала о своем возлюбленном
Фото: instagram/volochkova_art

«Носит меня на руках»: Волочкова рассказала о своем возлюбленном

Иван Юминов

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. На нем видно часть лица ее таинственного возлюбленного Олега.

— Вот так уже 9,5 месяца Олег носит меня на руках. И я за очень многое ему благодарна, — рассказала танцовщица.

Олег не любит публичности, и с балериной он «не меряется ничем» — ни популярностью, ни возможностями, подчеркнула Волочкова. При этом она заявила, что даже не знает, кем работает ее партнер.

Мнения поклонников об этом разделились.

«Даже не знаешь, кем он работает?»; «Счастья вам!»; «Вот так каждый день на руках носит?», — написали подписчики.

Ранее балерина пообещала поклонникам показать своего возлюбленного на телевидении.

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Анастасия Волочковавозлюбленныетайна
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