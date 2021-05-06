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«Ох уж эти майские»: Асмус показала фото со складками на животе и вторым подбородком
Фото: instagram/asmuskristina

«Ох уж эти майские»: Асмус показала фото со складками на животе и вторым подбородком

Иван Юминов

Звезды

Актриса Кристина Асмус выложила новый снимок на своей странице в Instagram. На нем она показала свой второй подбородок и складки на животе.

— Ох уж эти майские, — иронично подписала актриса публикацию.

Подписчики оценили такую искренность.

«Вот это истинная звезда»; «Красотка»; «Достойная супруга», — написали фолловеры.

Ранее стало известно о самочувствии Ольги Бузовой после операции.

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