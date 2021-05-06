«Ох уж эти майские»: Асмус показала фото со складками на животе и вторым подбородком
Актриса Кристина Асмус выложила новый снимок на своей странице в Instagram. На нем она показала свой второй подбородок и складки на животе.
— Ох уж эти майские, — иронично подписала актриса публикацию.
Подписчики оценили такую искренность.
«Вот это истинная звезда»; «Красотка»; «Достойная супруга», — написали фолловеры.
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