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«Расстрелять»: Винокур осудил блогера Саеву, которая за деньги поздравила ветеранов
Фото: vladimirvinokur.com / Официальный сайт Владимира Винокура

«Расстрелять»: Винокур осудил блогера Саеву, которая за деньги поздравила ветеранов

Иван Юминов

Звезды

Народный артист РСФСР Владимир Винокур осудил TikTok-блогера Дину Саеву за то, что она поздравила ветеранов с Днем Победы за 200 тысяч рублей, при этом назвав эту сумму «копейками».

— По законам военного времени — расстрелять, в мирное — лишить возможности профессионально заниматься своим делом, — рассказал Винокур.

Артист, по его словам, никогда не стал бы петь для ветеранов за деньги. Похожего мнения придерживается и певец Лев Лещенко, который назвал это «ненормальным».

Певец Юрий Лоза, в свою очередь, считает, что вопросы нужно задать заказчикам блогера, ведь ветераны не смотрят TikTok, приводит мнение артиста портал Teleprogramma.pro.

Ранее сообщалось о том, что Саева поссорилась с Сергеем Лазаревым.

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