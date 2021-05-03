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«Придется принять наш мир»: звезда TikTok Саева поссорилась с Лазаревым
Фото: instagram.com/senoritasaeva

«Придется принять наш мир»: звезда TikTok Саева поссорилась с Лазаревым

Иван Юминов

Звезды

TikTok-блогер Дина Саева поссорилась с певцом Сергеем Лазаревым из-за того, что она не знала песен исполнителя.

Скандал произошел в выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Саеву спросили, знает ли она хоть один хит Лазарева, но та не смогла ответить на этот вопрос. Услышав его песню «Так красиво», она подумала, что это рэпер Feduk.

После этого Лазарев сказал, что новое поколение должно знать, «что было до и развиваться». В ответ Саева заявила, что они «не захламляют голову этим».

— А надо бы захламлять. Хорошей музыкой, хорошими книгами и всем остальным. А я, например, не захламляю голову 15-секундными видео, — парировал в ответ Лазарев.

Позиция Саевой от этого, однако, не поменялась. Певцу «придется принять наш мир», подытожила блогер.

Ранее Артем Дзюба впервые показал беременную жену.

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Сергей ЛазаревскандалTikTok
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