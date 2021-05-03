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Артем Дзюба впервые показал беременную жену
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Артем Дзюба впервые показал беременную жену

Евгения Владимирова

Звезды

Футболист Артем Дзюба опубликовал видео с награждения своей команды «Зенит» после победы над столичным «Локомотивом». Поздравить спортсмена с победой вышла его супруга Кристина. Подписчики заметили, что пара ждет малыша.

— Мы — чемпионы. Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал, — написал футболист на своей страничке в Instagram.

Подписчики поспешили поздравить спортсмена с победой и беременностью супруги.

— «Зенит», вы лучшие! А Артема поздравляю со скорым появлением малыша! Какое счастье!»; «Ура! Скоро наш супергерой снова станет папой! Рожать-то, наверное, на днях! А кого ждете?»; «Кажется, можно поздравить не только с чемпионством? Пополнение?»; «Жена красавица у вас! Вдвойне поздравляем!»; «Какая прекрасная Кристина», — написали поклонники футболиста.

Недавно по Сети гуляли слухи о том, что футболист изменил супруге с телеведущей Марией Орзул, но, судя по всему, Дзюбе удалось сохранить брак. К слову, пара уже воспитывает двух общих сыновей — Никиту и Максима.

Ранее стало известно о том, что звезда сериала «Игра престолов» стала мамой.

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Артем Дзюбадетиличная жизнь
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