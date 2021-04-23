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Пиар-агент Нюши опроверг слухи о ее второй беременности
Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Пиар-агент Нюши опроверг слухи о ее второй беременности

Анастасия Колоскова

Звезды

Пиар-агент певицы Нюши опроверг слухи о беременности артистки, которые появились в Сети после публикации видео ее выступления на премии Glamour Eco Award.

На кадрах исполнительница упомянула о том, что находится в интересном положении.

— Пришло осознание того, что теперь я несу ответственность не только за себя, а внутри меня есть еще одна чудесная маленькая жизнь. Скоро появится новый человечек… — произнесла Нюша.

Эти слова звезды породили слухи в Сети. Многие поклонники артистки даже рассмотрели у нее округлившийся живот под широкой футболкой. Однако на самом деле слава Нюши о беременности оказались вырванными из контекста.

— Нет, она не в положении. Ее спросили: «Что повлияло на ваше решение стать экоактивистом?». Она ответила: «Повлияло то, что я стала мамой…». И она обсуждала свой прошлый опыт — когда была еще беременной, — пояснила пиар-агент певицы изданию «СтарХит».

Напомним, певица Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова в январе 2017 года. Меньше чем через год у пары родилась дочь. Ее назвали необычным именем Симба.

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