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«Милая женщина»: Агата Муцениеце ответила на вопрос о Карпович
Фото: Youtube / Agata Muceniece

«Милая женщина»: Агата Муцениеце ответила на вопрос о Карпович

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Агата Муцениеце, год назад расставшаяся с Павлом Прилучным, ответила на вопрос относительно новых отношений ее экс-супруга.

Ведущий программы «TikTok-шоу» на «Новом радио», героиней которой стала Муцениеце, поинтересовался у актрисы, не планирует ли она принимать меры, чтобы вернуть бывшего мужа.

— Нет, нет, нет, спасибо! Горбатого что исправит? Правильно… — ответила Агата на вопрос известной пословицей.

— Мирослава! — парировал ведущий.

— Будем верить! — заключила Муцениеце.

Стоит отметить, что в течение всего времени после развода актриса старалась не давать комментарии относительно личной жизни Прилучного. Его новую спутницу она единственный раз назвала «особью женского пола».

— Я не лезу в личную жизнь, потому что это больше не моя личная жизнь. И Мирослава меня никак не касается. Я думаю, что она прекрасная, милая дама. Я не сужу, правда, — заверила ведущего шоу Агата.

После этого Муцениеце задали вопрос, поздоровается ли она с Карпович при встрече.

— Нет. Да пошла она! — резко ответила актриса, заметно нервничая.

Относительно своей личной жизни Агата заявила, что в настоящее время она свободна.

Напомним, весной 2020 года актер Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце после восьми лет брака. После развода артисту начали приписывать роман с коллегой Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментировала личную жизнь. Впервые ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей. По данным СМИ, пара живет вместе с прошлого года. Их не раз фотографировали вместе на отдыхе.

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Павел ПрилучныйАгата МуцениецеМирослава Карпович
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