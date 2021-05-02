«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу, разгромив «Локомотив»

Фото: Twitter / zenit_spb

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга разгромил московский «Локомотив» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и досрочно оформил себе чемпионство. Встреча прошла на «Газпром Арене» и закончилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.

В составе «Зенита» хет-трик оформил Сердар Азмун (39, 45+3, 46), дублем отметился Артем Дзюба (19, 51), еще один гол забил Малком (67). «Железнодорожники» смогли ответить голом Франсуа Камано (56).

Ранее сообщалось, что вручаемый чемпиону РПЛ кубок привезут на эту игру.

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